بريانكا شوبرا تدعم سيرينا ويليامز في المدرجات.. صور

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رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف
ظهرت نجمة بوليوود وهوليوود بريانكا شوبرا في المدرجات خلال مباراة تنس للأمريكية سيرينا ويليامز بربع النهائي في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة.
شاركت بريانكا صورة على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram مع والدتها مادو شوبرا بعد المباراة، كما جاءت والدة بريانكا لمشاهدة هذه المباراة ايضًا.
كان رد فعل بريانكا شوبرا على فوز سيرينا وليامز (37 عامًا) الملحمي على تشيانغ وانغ (27)، قوي لدرجة أنها قامت أكثر من مرة من مكانها في مدرجات ملعب آرثر آش في مدينة نيويورك لتهتف لها.
شوهدت زوجة نجم الغناء العالمي نيك جوناس كالوحش بينما كانت تصرخ من أجل سيرينا، وبدت بريانكا، مع والدتها، مادو تشوبرا، كما لو كانت تقضي وقتًا ممتعًا في حياتها.
بحسب “ديلي ميل” فإن سيرينا وبريانكا صديقتان مقربتان منذ سنوات، وحضر كلاهما حفل زفاف صديقتهما المشتركة ميجان ماركل في عام 2018.
في سياق أخر، تفتقد جماهير بوليوود بريانكا شوبرا في الوقت الحالي، ومنذ فترة طويلة وأن انتظار معجبيها لرؤيتها سيكتمل في 11 أكتوبر، لأن فيلمها القادم - The Sky is Pink سيصدر في نفس الوقت، وهو من بطولة فرحان أختار وزايرا وسيم.
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