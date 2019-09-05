صور تؤكد علاقة كالكي كويتشلن بملحن إسرائيلي

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

بعد شهور من التكهنات، أكدت الممثلة الهندية Kalki Koechlin علاقتها بصديقها جاي هيرشبرغ على وسائل التواصل الاجتماعي، عن طريق مشاركتها صورة حميمة لهما من أمام إحدى الشواطيء.

كانت الشائعات قد انتشرت حول علاقتهما، حيث شاركت كالكي في وقت سابق صور له أيضًا، وعلقت على الصورة قائلة: “إنه يوم الأحد دائمًا عندما أكون مع رجل الكهف المفضل لدي”، ويظهر جاي وهو يقبلها على خدها.

جاي، هو ملحن إسرائيلي ومعلم وعازف بيانو، بعد أن بدأ كملحن موسيقي لموسيقى الجاز، تحول تدريجيا إلى الموسيقى الكلاسيكية ويدرس الآن أداء البيانو في أكاديمية القدس للموسيقى والرقص.

كانت كالكي متزوجة سابقًا من المخرج أنوراغ كاشياب، حيث عمل الثنائي في العديد من الأفلام معًا، بما في ذلك فيلمهما الكبير “ديف دي”، وتزوجا في عام 2011 بعد عامين من المواعدة، وانفصلا في عام 2015، ومع ذلك، ما زالوا أصدقاء مقربين، وحتى أنهما عملا مؤخرًا في مسلسل “العاب مقدسة 2”.