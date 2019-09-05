الفنانة وحيدة رحمان تكشف عن أكثر الممثلين بخلاً في بوليوود

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رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف
كشفت الممثلة الهندية المخضرمة وحيدة رحمان، عن أن الفنان الراحل راجيش خانا، كان أحد أكثر الممثلين بخلًا في صناعة الأفلام الهندية.
خلال استضافتها على برنامج تليفزيون سوني “Superstar Singer”، عندما سُئلت رحمان “من كان أكثر شخص” بخيلًا عرفته في بوليوود، قالت: ” كان راجيش خانا أحد أكثر الممثلين البخيلين في بوليوود”.
وأضافت: “في كل مرة يتحدث شخص ما عن المال، كان يستدير ويختفي، وكان أيضا يتأخر عن مواعيد البلاتوه، اعتاد أن يأتي دائما ساعات متأخرة بعد التصوير، وبالنسبة لمواعيد الصباح، اعتاد أن يصل بعد الظهر.
خلال البرنامج، طرح المضيف ومقدم البرنامج جاي بهانوشالي أسئلة، دارت في موضوعات مختلفة، كان إحداها، هو تسمية الممثل على أساس صفته، وقدمت وحيدة أسماء واحدة تلو الأخرى.
وقالت “كان شاشي كابورجي رجل وسيم وسخي للغاية في حين كان شامي كابور جي” كله أخطاء “في أثناء تصوير عدد من المشاهد”.
من المفارقات التي يذكر التاريخ السينمائي لرحمان، هي قيامها بدور والدة وحبيبة النجم أميتاب باتشان خلال في فيلمين منفصلين، المدة بينهما عامين، حيث قامت بدور حبيبته في فيلم “اديلت”، ودور والدته في و”ترشيل”.
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