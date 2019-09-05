سارة علي خان في بصورة قديمة.. شاهد التغيير

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

أثارت ممثلة بوليوود سارة على خان ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن شاركت صورة لها تعود لعدة سنوات على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram.

هذه الصورة لسارة على خان وقت أن كانت فيه سمينة جدًا، ولم يكن وزنها تحت السيطرة، وكانت الدهون تملأ جسدها، كما تظهر الممثلة مع والدتها الفنانة أمريتا سينج.

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ما أن انتشرت صورة سارة على خان على الإنترنت، حتى بدأ سيل من التشجيع والإشادة ينهمر من متابعيها ومعجبيها حول تحولها المذهل، ليس هذا فقط، بل لم يتمكن صديقها الممثل كارتيك اريان Kartik Aaryan من منع نفسه من تسجيل إعجابه بالصورة، وكتب “أن هذه الفتاة تشبه سارة”.

يُشار إلى أن سارة لم تتخل عن الحديث عن مشاكل وزنها، نشأت الممثلة وهي طفلة بدينة وفقدت كل هذا الوزن قبل الانضمام إلى بوليوود، وعلى الرغم من أنها ليست الوحيدة التي قامت بهذه الرحلة المثيرة، لكنها أصبحت قدوة يُحتذى بها بالنسبة للكثيرين.

على جبهة العمل، تنشغل سارة حاليًا بتصوير فيلم Coolie No 1، وهو إصدار جديد لفيلم النجمين جوفيندا Govinda وكاريسما كابور Karisma Kapoor، والعمل من بطولة الممثل فارون دوان.