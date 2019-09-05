ناصيف زيتون يرد على منتقدي رقصه على أغنية «سلمى»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أطلق الفنان السوري ناصيف زيتون، تحدي إحدى الرقصات على نغمات أغنيته الأخيرة “سلمي”، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع إنستجرام.

ناصيف تعرض للكثير من الانتقادات من قبل بعض جمهوره، ورد على هذه الانتقادات قائلا خلال لقائه في برنامج MBCTrending، والمذاع عبر فضائية mbc 4 ، إن رقصته قوبلت بالعديد من الانتقادات والبعض وجه له سباب، كما وصفها البعض بأنها سقطة فنية له.

وأضاف: “أنا رقصت وما دعيت للفجور ولا للرزيلة ولا أن يخرج أحد عن الآداب العامة، وأنا عمري 30 سنة عمري صغير وبتحمل أعمل الأشياء المرحة والتي فيها بسمة وإذا ما كانت بسمة ما بتأذي”.

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يُذكر أن أغنية “سلّمي” طرحها ناصيف عبر قناته الرسمية على “يوتيوب”، وهي من كلمات ​حياة إسبر​، ألحان ​فضل سليمان​، وتوزيع ​عمر صباغ​.

يذكر عن ناصيف زيتون يعيش حالة انتعاش فني خلال هذه الفترة وأحيا العديد من الحفلات الفنية في مختلف المهرجانات خلال صيف ٢٠١٩وحققت حفلاته نجاحا فنيا كبيرا.

وشاركت والدته للمرة الأولى معه في مهرجان قرطاج بتونس، وعبر عن سعادته لوجودها إلى جانبه في أوج نجاحه.