زفاف ياسيمن الخطيب وسعد الصغير في الاستوديو.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
خصصت الإعلامية المصرية ياسمين الخطيب، حلقة خاصة لمناقشة كل ما يتعلق بحفلات الزفاف، واعلنت عن تقديمها حلقة مماثلة لها شهريا.
ياسمين الخطيب، استضافت خلال إحدى فقرات برنامج “شارع النهار”، والمذاع عبر فضائية “النهار”، الفنان الشعبي سعد الصغير، والذي قام بطلب يدها للزواج على الهواء فوافقت بشكل تمثيلي وأملت عليها شروطها.
وكشفت ياسمين الخطيب عن شروطها وهي أن يشتري لها سعد الصغير 6 غوايش وموافقة والدته على جهاز العروس، وتقديم تحية لنادي الزمالك.
و وافق سعد الصغير، على الشروط الثلاثة بما فيها شرط الزمالك حيث أنه أهلاوي ، قائلا: “معلش لصحابي الأهلاوية بس الجوازة هتبوظ”.
وارتدت ياسمين الخطيب فستان زفاف وطرحه، كما ارتدى سعد الصغير بدلة زفاف وقام بتمثيل مشهد الزفة.
يذكر أن ياسمين الخطيب، شاركت في إحدى حلقات البرنامج وهي ترتدي إطلالة تشبة البيجاما، ونشرت الصور عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، وعلققت عليها قائلة: “خدوني من البيت بالبيجامة”.
الإعلامية المصرية شاركت الإعلامي تامر أمين في تقديم إحدى فقرات برنامج “أخر النهار”، والذي حقق نجاحا كبيرا.
وتعتمد ياسمين على إثارة الجدل ليس فقط بملابسها ولكن سبق وأثارت الجدل حول اسم كتابها الأخير والذي حمل اسم “ولاد المرة”، وكذلك بإعلان زواجها وانفصالها سرا عن المخرج خالد يوسف.
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