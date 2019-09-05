المغنية بوسي تواجه الحبس ٣ سنوات.. ومحاميها يفجر مفاجأة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تناولت العديد من الأخبار، خبر إلقاء القبض على المطربة الشعبية بوسي، من منزلها بالتجمع الخامس، وذلك على ذمة عدم سدادها شيكات بمبلغ 2 مليون جنيه لطليقها ومدير أعمالها السابق وليد فطين، وأنه تم صدور حكم نهائي ضدها بحبسها 3 أعوام.

ونشر برنامج et بالعربي، صور للمستندات التي تفيد بسجن بوسي وحكم المحكمة، كما أكد محاميها أحمد الجنزوري، أنه لا يعرف سبب هذه الأخبار الكاذبة التي تنتشر من فترة لأخرى، وقال أنها تتواجد في بيتها وليس في أقسام الشرطة كما هو منتشر.

عزه العشري، محامية طليق بوسي، كشفت في اتصال مع ETبالعربي أن الحكم الصادر ضد بوسي هو حكم نهائي وأنها تتواجد حاليا في أحد المديريات بمنطقة التجمع الخامس وأن محامي بوسي يتحفظ على ذلك لأنهم يريدون حل المشكلة بشكل ودي.

كما أكدت أن حكم الضبط والإحضار الصادر ضدها تم إرساله لجميع الفنادق التي تغني فيها بوسي، وقالت أيضا أنها أخبرت نقابة الموسيقيين و النقيب هاني شاكر بالحكم و طالبوا بعدم إعطاء بوسي أية تصاريح للغناء بسب الحكم الصادر ضدها.