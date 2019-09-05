وفاة والد الشاعر الغنائي تامر حسين

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
توفي مساء اليوم الخميس 5 سبتمبر والد الشاعر الغنائي المصري تامر حسين، وأعلن خبر الوفاة عبر صفحاته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.
وقال تامر حسين، في نعي والده: “والدي حسين سعد إبراهيم في ذمة الله نسألكم الفاتحة والدعُاء له ولـ أمواتنا جميعاً بالرحمة والمغفرة وخدنا العزاء على المقابر وشكر الله سعيكم”.
وحصدت تغريدة تامر حسين، على العديد من تعليقات متابعيه الذين تمنوا لوالده الرحمه وله الصبر على رحيله ومنهم عدد كبير من نجوم الفن في مصر والوطن العربي.
يذكر أن تامر حسين، رُشح مؤخراً لجائزة أفضل شاعر فى افريقا لعام 2019، من قبل إدارة مهرجان جوائز الموسيقي الإفريقية عن أغنيته “ناسينى ليه” للنجم تامر حسين، كما رُشحت فكرة كليب ألأغنية وطريقة تنفيذه من قبل المخرج سعيد الماروق، للمنافسة علي جائزة أفضل كليب في أفريقيا عام 2019.
وحقق تامر حسين نجاحاً كبيراً فى سوق الأغنية بعدما قدم العديد من الأغانى مع كبار نجوم الغناء كما كتب 21 أغنية وطنية أبرزها “يا مصريين” و”ابن البلد” و”القاهرة” و”عشانك إنتي” و”حبيتها” و”متخافوش على مصر”، اضافة إلى تترات المسلسلات منها “عشت وشفت” لإليسا، من مسلسل “ضد مجهول”، و”الحب فى قلبنا درجات” لوائل جسار، من مسلسل “مريم”.
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