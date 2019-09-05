"الشارقة السينمائي" يؤهل 42 طفلاً وشاباً لاقتحام مجال النقد

نظَّم مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب التابع لمؤسسة "فن" المعنية بتعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والشباب ورشة عمل تحت عنوان "كيف تصبح ناقداً سينمائياً" شارك فيها 42 طفلاً وشاباً تتراوح أعمارهم بين 10 إلى 20 عاماً على مدار 4 أيام، وذلك في إطار استعداداته للانطلاق بدورته الـ7.

وتنسجم الورشة التي استضافتها سجايا فتيات الشارقة مؤخراً مع أهداف المؤسسة الرامية إلى تعزيز مهارات الأطفال والشباب الذين تمَّ اختيارهم ليكونوا أعضاءَ في لجنة المحكمين الواعدين في مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، والتي ستتولى اختيار الفيلم الفائز من فئة "فيلم من صنع الأطفال والناشئة" المشاركة في هذه الدورة من المهرجان.

وأتاحت الورشة التي قدمها المخرج والسيناريست الإماراتي عبدالله الحميري للمشاركين الذين يمتلكون الشغف والرغبة للعمل في المجال السينمائي فرصة تنمية مهاراتهم الفنية وتعزيز قدراتهم النقدية من خلال تعلم أساسيات ومبادئ النقد السينمائي لتمكينهم من القدرة على نقد الأفلام بصورة علمية.





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وقالت الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي، مدير مؤسسة "فن" ومهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، إنَّ هذه الورشة تأتي استكمالاً لسلسة من الورش التي اتخذت نهجاً علمياً وترفيهياً لتسهيل إيصال المعلومات إلى الأطفال والشباب، لا سيما أن جميع الذين أشرفوا على ورش العمل يمتلكون إلى جانب تخصصاتهم السينمائية خبرة في التعامل مع الجيل الصاعد وقدرة على تحويل مكان الورش إلى بيئة عمل محفزة تؤدي إلى نتائج ومخرجات كبيرة.

وأشارت إلى أنَّ جميع الورش التي تمَّ تنظيمها تأتي مكملة لبعضها البعض بهدف تعزيز الذائقة الفنية لدى الأطفال والشباب وتشجيعهم على أن يكونوا مؤثرين في صناعة السينما عموماً وسينما الطفل.

وقال المخرج وصانع الأفلام الإماراتي عبدالله الحميري إنَّ اختيار الأطفال واليافعين جرى بناءً على خبراتهم السابقة لا سيما أنهم شاركوا في عدد من الورش التدريبية حول السينما وفنونها، وبالتالي فإن الورش جاءت لتذكيرهم بمراحل صناعة الفيلم كاملة ونقدها من خلال وجهة نظر المشاهد وليس الصانع.

يقام مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، الذي انطلقت دورته الأولى عام 2013، في أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، وهو المهرجان السينمائي الأول للأطفال والشباب في الإمارات والمنطقة.

ويهدف إلى تعزيز مواهب وإبداعات الأطفال والشباب وعرض نتاجهم السينمائي بما يضمن لهم الفائدة والنفع والفرص الإعلامية المختلفة‫.