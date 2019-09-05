سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 5 سبتمبر 2019

تراجع متوسط سعر الدولار في مصر بواقع قرشين، اليوم الخميس، أمام الجنيه المصري في تعاملات البنوك وشركات الصرافة مقارنة بسعر أمس الأربعاء، ليبلغ سعر الشراء 16.48 جنيه مقابل 16.58 جنيه للبيع.

وأعلن البنك المركزي أمس الأربعاء، أن صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر ارتفع إلى 44.969 مليار دولار في نهاية أغسطس/ آب الماضي من 44.916 مليار دولار في نهاية يوليو/ تموز الماضي.

وتراجع سعر الدولار لدى البنك الأهلي المصري أكبر بنك حكومي 16.48 جنيه للشراء مقابل 16.58 جنيه للبيع، وهو السعر ذاته في بنوك مصر وبيريوس والأهلي اليوناني والمصري الخليجي.



وبدأ الجنيه المصري مساره الصاعد أمام الدولار في النصف الثاني من يناير/كانون الثاني الماضي حتى أيام قليلة، وهو ما يعزوه المركزي إلى زيادة التدفقات النقدية الدولارية، ورغم ذلك لا تزال قيمة الجنيه أقل بنسبة 15% من قيمتها العادلة قبل تعويم العملة في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

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واستقر سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 16.54 جنيه للشراء و16.62 جنيه للبيع، وهو أعلى سعر للعملة الخضراء.

وتراجع سعر العملة الخضراء 4 قروش في بنك التجاري الدولي أكبر بنك خاص، مسجلًا أقل سعر للدولار عند 16.46 جنيه للشراء مقابل 16.56 جنيه للبيع. وذلك مقارنة بسعر أمس الأربعاء.

كما تراجع سعر العملة الخضراء بواقع قرشين في بنوك البركة وبلوم وعودة 16.49 جنيه للشراء مقابل 16.59 جنيه للبيع.

وكانت وزارة المالية قد أعلنت، مطلع الأسبوع الجاري، إلغاء العمل بنظام الدولار الجمركي الذي كان يحدد شهريا، والذي بدأ العمل به في يناير/كانون الثاني 2017 في ظل تقلبات سعر الصرف عقب قرار التعويم في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

وبالنسبة لباقي العملات الأجنبية ووفق أسعار البنك الأهلي المصري؛ فقد ارتفع سعر شراء اليورو ليسجل 18.16 جنيه والبيع 18.30 جنيه مقارنة بأسعار أمس الأربعاء، وقفز الإسترليني نحو 23 قرشا مقارنة بأسعار الأمس ليبلغ للشراء 20.16 جنيه مقابل 20.32 جنيه للبيع.



وعلى صعيد العملات العربية، تراجع سعر الريال السعودي قرشا واحدا ليسجل 4.38 جنيه للشراء و4.42 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدرهم الإماراتي عند 4.48 جنيه للشراء و4.51 جنيه للبيع، في حين تراجع سعر شراء الدينار الكويتي بقرشين مقارنة بسعر أمس الأربعاء مسجلا 54.22 جنيه وتراجع سعر البيع 5 قروش مسجلا 54.58 جنيه.