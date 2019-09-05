الجزء الثاني بعد ساعات.. 5 معلومات عن فيلم "إت"

منذ عامين، طرح فيلم الرعب "It" (الشيء) المأخوذ عن رواية لكاتب الرعب الشهير ستيفن كينج، ليحقق نجاحا غير مسبوق، إذ نجح في تصدر قائمة شباك التذاكر الأمريكية لأعلى الأفلام إيرادات لشهر سبتمبر/أيلول، واستمر نجاحه إلى أن حصد لقب أعلى أفلام الرعب إيرادات في التاريخ.

استغلت شركة "وارنر براذرز" للإنتاج السنيمائي، نجاح فيلم "الشيء" الواضح لإنتاج جزء ثان، وأعلنت عن صدوره في نفس موعد صدور الجزء الأول باختلاف العام، لاستكمال سلسلة الرعب السوداوية التي قام ببطولتها أطفال.

يرصد موقع "إنسايدر" الأمريكي في التقرير التالي أهم المعلومات اللازمة لتنشيط ذاكرة الجمهور قبل ساعات من طرح الجزء الثاني من فيلم الرعب المنتظر بشدة.

1- محطم التوقعات

تنظر شركات الإنتاج إلى سبتمبر/أيلول بصفته نهاية الموسم السينمائي، إذ يشهد بداية العام الدراسي بالتزامن مع سحب الأفلام التجارية الكبيرة من دور العرض السينمائية، وهو ما يعني ضمنيا فشل بقية الأفلام التي تطرح في هذا التوقيت، ورغم ذلك حطم الجزء الأول من فيلم "الشيء" كل التوقعات.

2- يُكمل السلسلة

تنقسم سلسلة "الشيء" إلى جزأين، الأول يدور في فترة الثمانينات، حول مجموعة من الأطفال يلقيهم حظهم العثر أمام المهرج القاتل بيني وايز، الذي يتلذذ بتعذيبهم وقتلهم، فيعقدون خطة لقتل بيني وايز، إلا أنهم لا يكملون المهمة.

يستكمل الجزء الثاني أحداث الأول، بعد مرور 27 عامًا كاملة، نضج فيها الأطفال وعاشوا حياة مختلفة تمامًا، يعودون إلى بلدتهم الأم لإنهاء مهمتهم وقتل بيني وايز بعد فشلهم كل هذه الأعوام.

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3- معلومات أكثر عن "الشيء"

"الشيء" هو وحش يتغذى على الأطفال يقطن في بلدة ديري ويستيقظ كل 27 عاما ليتغذى من جديد، متسببا في جرائم قتل واختفاء بالجملة، إلا أن الأطفال وحدهم من يرونه يتغذى على خوفهم المرضي منه ويتشكل في هيئة أبشع كوابيسهم.

وعلى الرغم من تقدم عمر أبطال الفيلم، فإنهم ما زالوا قادرين على رؤية "الشيء" في الجزء الثاني، كونهم لم يتخلصوا بعد من أثره المدمر عليهم في الطفولة.

4- مصنف للكبار

على الرغم من أن الجزء الأول من "الشيء" من بطولة أطفال، فإنه يحمل تصنيف "R" أي أنه مخصص لكبار السن، لما يحتويه من جرعات دماء وعنف مكثفة.

وقال عدد من أبطال الفيلم إن الجزء الثاني لن يختلف كثيرا عن الأول، وإنه يتضمن المزيد من مشاهد الرعب الدموية، لذلك يجب أن يستعد الجمهور جيدًا.

5- نهاية سعيدة

ذكر المؤلف السنيمائي جاري دوبيرمان، أن الجزء الثاني من "الشيء" سوف يحمل نهاية سارة للجمهور، إذ يتضمن اقتباسات كثيرة من كتاب الروائي ستيفن كينج الذي بُنيت عليه أحداث الفيلم.

تتضمن هذه الاقتباسات استخدام شعائر تشود، القادرة على قتل المهرج بيني وايز، إضافة إلى التطرق إلى العنف المنزلي الذي تعرضت له بيفرلي (جيسيكا شاستاين) على يد والدها خلال نضجها.