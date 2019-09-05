نجوى كرم من لبنان الى كل العالم… “الفرحة بتلبقلنا”

طرحت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم بالتعاون مع شركة روتانا فيديو كليب أغنيتها الجديدة “بعشق تفاصيلك” كلمات أحمد ماضي، ألحان عادل العراقي، توزيع واستديو طوني سابا، ماستر محمد المقهور. والكليب حمل توقيع المخرج وليد ناصيف الذي سبق ووقع كليب “ملعون أبو العشق”.

نجوى كانت قد تصدرت في الأيام الماضية مواقع التواصل بعدما غرّدت على صفحتها الخاصة عبر موقع تويتر بهاشتاغ #نجوى_كرم_من_كل_لبنان ما وضع جمهورها في حيرة، إلا انها سرعان ما اعلنت عن تصوير كليب على طريقة تلفزيون الواقع شبيه بكليب “ملعون أبو العشق” ولكن على نطاق أوسع.

وحول الكليب، شقت نجوى طريقها وسط حشد غفير من الجمهور الذي استقبلها بالزغاريد والهتاف بإسمها والذي حضر الى مدينة “زحلة” لمشاركتها فرحتها بتصوير الكليب، حيث ظهرت مرتدية “جامبسوت” ابيض اللون مع مكياج وتسريحة شعر بسيطين.

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وقالت نجوى “بدءاً من زحلة الى حمانا، جونية، جزين، إهدن والروشة، ومن زحلة الى كل لبنان، ومن لبنان الى كل العالم نقول “الفرحة بتلبقلنا”.

وقدمت نجوى الاغنية مباشرة من مدينة زحلة وتحديداً “البردوني”، حيث تواجدت بين جمهورها وأصدقائها وعائلتها وأقربائها وأدت اغنية “بعشق تفاصيلك” مباشرة امام الجمهور المحتشد لأول مرة. وفي الوقت نفسه تم نقل مقتطفات من الاجواء الحماسية في “زحلة” عبر شاشات عملاقة متواجدة في حمانا، جونية، جزين، إهدن والروشة. كما كان لافتاً تواجد راقصة أمام كل شاشة للتفاعل أكثر مع الجمهور المحتشد.

وبحسب ما صرّح لنا وليد ناصيف فإن الكليب تم التحضير له بفترة امتدت 25 يوماً، مستعيناً بثلاثين كاميرا دفعة واحدة تم توزيعها في كافة المناطق المذكورة خاصة ان الكليب تم تصويره بـ 6 نقاط، بينما كليب “ملعون أبو العشق” تم تصويره بنقطة واحدة وهذا هو الفرق بين العملين.

مرة جديدة تفاجئ نجوى الجمهور بعمل ضخم وفكرة جديدة، بالاضافة الى نقل وجه لبنان الجميل الى كل العالم بدقائق معدودة، ناشرة الفرحة والبهجة بين عشاقها.