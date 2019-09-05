مازن الغرباوي يشارك بـ"انتحار مُعلن" في "القاهرة للمسرح التجريبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يشارك المخرج مازن الغرباوي، في الدورة الـ26 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي، بمسرحية "انتحار مُعلن"، وهي المشاركة الرسمية الأولى لها بعد عرضها على مسرح الحمرا بتونس.

وتُعرض المسرحية يومي 13 و14 سبتمبر الجاري، على مسرح الغد في تمام الساعة السابعة مساءً.

تدور أحداث العمل حول حياة الكاتبة والروائية الإنجليزية الشهيرة فرجينيا وولف Virginia woolf ، بكل ما عاشته في حياتها من مآسي، وما تركته من أثر إبداعي في الكتابة الروائية، إذ تعرضت فرجينيا للعديد من المواقف الحياتية الصعبة كفقدانها كل من تحبهم أمها وأختها وأخيها ووالدها، وتعرضها لعنصرية ذكورية جعلتها تكره الرجال، باستثناء زوجها الذي أحبته وأحبها حتى أنها لم تكن تستطيع الانتحار دون أن تعترف له بحبها وتقديرها لما فعله معها من معروف.

" انتحار مُعلن" مونودراما من تأليف الدكتور سامي الجمعان من السعودية، وبطولة منى التلمودي من تونس، وإخراج مازن الغرباوي من مصر .