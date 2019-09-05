شريف سلامة يواصل تصوير "بدلة جديدة" في المنصورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يواصل فريق الجزء الثالث من مسلسل "نصيبي وقسمتك" تصوير قصته الرابعة، والتي تحمل عنوان "بدلة جديدة" في مجمع سكني بالمنصورية.

"بدلة جديدة" بطولة شريف سلامة وإخراج محمد جمعة، وهي واحدة من حكايات الجزء الثالث من "نصيبي وقسمتك" تأليف عمرو محمود ياسين.

قناة "On E" تبدأ يوم السبت الموافق 7 سبتمبر في تمام الساعة الثامنة مساءً، عرض أولى قصص الجزء الجديد، والتي تحمل عنوان "اتفضلوا في الصالون" بطولة هنا شيحة، فراس سعيد، أحمد جمال سعيد، نانسي صلاح، وفاء سالم وإخراج مصطفى فكري، إنتاج "آرت ميكرز" لأحمد عبدالعاطي، بمشاركة شركة "سينرجي" للمنتج تامر مرسي.

يُذكر أنه تم الانتهاء من تصوير قصة "براد شاي" بطولة هاني عادل وهبة مجدي وعبير صبري، إخراج محمد سلامة، و"أكدب عليك شوية" بطولة ميرهان حسين، مراد مكرم، أمير شاهين، مؤمن نور، وياسمين كساب، إخراج مصطفى فكري.