محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
شاركت الفنانة آيتن عامر متابعي حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، برومو حلقتها الجديدة في برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، على قناة DMC.
وتحل ضيفة بنفس الحلقة شقيقتها الفنانة وفاء عامر، ومن المقرر عرضها يوم الاثنين المُقبل في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، وكتبت آيتن في تعليقها الفيديو "من اكتر البرامج اللي بحبها حقيقي يا رب تعجبكوا".
وتتضمن الحلقة اختبار لكل من آيتن ووفاء، لمعرفة من فيهما الأكثر معرفة بالأخرى، وتدخل وفاء مطبخ "صاحبة السعادة" لتطبخ "الملوخية" و"البط".
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو| الاثنين.. وفاء عامر في مطبخ "صاحبة السعادة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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