محمد ثروت يخلع ثوب الكوميديا في "ريما"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يواصل الفنان محمد ثروت تصوير دوره في فيلم "ريما"، والذي من المقرر طرحه في دور العرض السينمائي خلال الفترة المُقبلة.

وأكد ثروت في بيان صحفي إنه يخلع ثوب الكوميديا في فيلمه الجديد، مجسدًا شخصية رجل أعمال جاد، يمر ببعض المواقف التي تجعله يضحي بكل شيء من أجل الانتقام.

وقال ثروت إنه وجد قصة العمل مختلفة وتطرح فكرة رؤية الغيب بشكل جديد، من خلال مجموعة من الشخصيات الدرامية المرتبطة بالطفلة "ريما".

"ريما" تأليف أحمد أنور، إخراج معتز حسام، بطولة: محمد ثروت، مايا نصري، والطفلة ريم عبدالقادر، هالة فاخر، إيهاب فهمي، فراس سعيد، مها نصار، علاء مرسي، أحمد إمام، آية سليم، منى جمال، ومن السعودية: يوسف أحمد وعبدالعزيز جميل، ويشارك كضيوف شرف كل من: صلاح عبدالله، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، ميدو عادل.