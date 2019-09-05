بالصور: ابنة هيفاء وهبي تخطف الأنظار بفستان الزفاف

تنشط زينب فياض ابنة الفنانة هيفاء وهبي في حسابها عبر “إنستغرام”. فبعد أن كان حسابها خاصاً ومخصصاً فقط ليومياتها مع ابنتيها، أصبح منذ أشهر عاماً وباسمها الثلاثي زينب نصر فياض، إذ بدأت تركز على نشر صورها وإبراز جمالها.

ويبدو أنها تتجه لتصبح وجهاً اعلانياً وعارضة، لا سيما بعدما نشرت صوراً لها ومقاطع فيديو حملت توقيع خبيرة التجميل حنان النجادة وغزت صورها مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت مجدداً زينب صوراً لها من جلسة تصوير جديدة ظهرت فيها بفستان الزفاف وخطفت الانظار بجمالها، حيث انهالت التعليقات التي تتغزل بها.

زينب تحظى بشعبية كبيرة وتثني جميع التعليقات على جمالها والإعجاب بطريقة مكياجها والبعض يطالبها أن تتحول إلى “فاشينيستا”، خصوصاً أنها ترد على جميع المتابعين عندما يستفسرون منها عن الادوات التي تستخدمها.

زينب التي تعيش في الكويت متزوجة ولديها ابنتان وتملك في حسابها بإنستغرام نحو 267 ألف متابع.