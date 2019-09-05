ديانا كرزون تطرح أغنية " هيدا الحكي" باليويتوب

طرحت النجمة أردنية ديانا كرزون، أغنية جديدة تحمل عنوان "هيدا الحكي"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشيهر اليوتيوب. الفيديوهات الشيهر اليوتيوب. "هيدا الحكي" باللهجة اللبنانية ومن كلمات حياة أسبر وألحان فضل سليمان وتوزيع موسيقي عمر صباغ. سليمان وتوزيع موسيقي عمر صباغ. Advertisements يذكر أن آخر أعمال ديانا كرزون أغنية "فرحتنا الليلة" والذي حققت مليون مشاهدة بموقع اليوتيوب.

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