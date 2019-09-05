طرح البوستر الرسمي لفيلم هذه ليلتي لناهد السباعي

طرحت الشركة المنتجة للفيلم القصير "هذه ليلتي"، الأفيش الرسمي للعمل بطولة ناهد السباعي، المقرر عرضه في الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي.
فيلم "هذه ليلتي" من بطولة ناهد السباعي و شريفالدسوقي وعمرو حسام الدين، وتأليف أحمد إيهاب عبد الوارث ومن إخراج يوسف نعمان.
تدور أحداث العمل قضية التعامل مع أطفالالتوحد من قبل الأسرة والمجتمع، وتجسد فيه ناهد السباعي دور أم لولد مصاب بالتوحد في رحلة عمرها يوم واحد، تواجه فيها العديد من التحديات.
يذكر أن آخر أعمال ناهد السباعي فيلم "جريمة الإيموبيليا"، وهو من تأليف وإخراج خالد الحجر.
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