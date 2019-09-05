تواصل النجمة دنيا عبدالعزيز تصوير مسلسلها "قيد عائلي" مع المخرج تامر حمزة.
أكدت "دنيا" في تصريح خاص لـ "بوابة الوفد" أنها ستنتهي من تصوير جميع مشاهدها في العمل خلال10 أيام.
وأشارت إلى أنه فور الانتهاء من تصوير مسلسل "قيد عائلي" ستحدد الأعمال المقبلة المعروضة عليها حاليًا وستقوم اختيار العمل المناسب.
جدير بالذكر أن مسلسل "قيد عائلي" بطولة بوسي، وميرفت أمين، وعزت العلايلي، وصلاح عبد الله، ودنيا عبد العزيز، وهالة فاخر، وسيمون، ونضال الشافعي، ومنة فضالي، ودينا فؤاد، وميرهان حسين، ومحمد نجاتي، وآخرون، وهو سيناريو وحوار محمد رجاء وميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة.
كانت هذه تفاصيل خبر دنيا عبد العزيز تكشف لـ "الوفد" موعد انتهاء تصوير قيد عائلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.