دنيا عبد العزيز تكشف لـ "الوفد" موعد انتهاء تصوير قيد عائلي

تواصل النجمة دنيا عبدالعزيز تصوير مسلسلها "قيد عائلي" مع المخرج تامر حمزة.

أكدت "دنيا" في تصريح خاص لـ "بوابة الوفد" أنها ستنتهي من تصوير جميع مشاهدها في العمل خلال

10 أيام.

وأشارت إلى أنه فور الانتهاء من تصوير مسلسل "قيد عائلي" ستحدد الأعمال المقبلة المعروضة عليها حاليًا وستقوم اختيار العمل المناسب.

جدير بالذكر أن مسلسل "قيد عائلي" بطولة بوسي، وميرفت أمين، وعزت العلايلي، وصلاح عبد الله، ودنيا عبد العزيز، وهالة فاخر، وسيمون، ونضال الشافعي، ومنة فضالي، ودينا ‏فؤاد، و‏ميرهان حسين، ومحمد نجاتي، وآخرون، وهو سيناريو وحوار محمد رجاء وميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة.