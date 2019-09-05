تعرف على موعد حفل محمود العسيلي القادم

يستعد المطرب محمود العسيلي، لإحياء حفل غنائي في الجريك كامبس بوسط البلد، مساء يوم السبت الموافق 21 سبتمبر وذلك ضمن حفلات صيف 2019. وذلك ضمن حفلات صيف 2019. ومن المفترض أن يحضر الحفل عدد كبير من الفنانين والجماهير. الفنانين والجماهير. يذكر أن آخر أعمال محمود العسيلي ديو مع المطرب علي فتح الله بعنوان "انتي وأنا" وحقق الكليب مليون مشاهدة بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

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