حسام الدين صلاح يبدأ بروفات مسرحيته الجديدة ع الداون لوود

بدأ المخرج حسام الدين صلاح بروفات القراءة لمسرحيته الجديدة (ع الداون لوود)، وذلك لعرضها بداية موسم الشتاء المقبل.

وقالت الفنانة مروى بطلة المسرحية- في تصريحات اليوم الخميس- إن المسرحية تدور أحداثها في إطار كوميدي استعراضي، نناقش خلالها ما أصاب المجتمع من خلل في السلوك العام خاصة في الأحياء الشعبية، وأسباب ذلك وارتباطه باستخدام التطور التكنولوجي بشكل سيء.

وأضافت مروى، أن هذه المسرحية هي الثانية لها على التوالي التي تتعاون فيها مع المخرج الكبير حسام الدين صلاح، حيث قدمت معه

العام الماضي مسرحية (حريم السلطانة)، معربة عن سعادتها بذلك التعاون حيث استطاع صلاح الدين الكشف عن نواحي مختلفة في أدواتها كممثلة.وتابعت أنه بمجرد أن هاتفها المخرج حسام الدين صلاح للعمل معه في المسرحية الجديدة وافقت على الفور قبل إن تعرف مساحة دورها أو موضوع العمل لثقتها الكبيرة في قدراته وأدواته وأيضا رؤيته تجاه الموضوعات الفنية وعلاقتها بظواهر المجتمع، كما أن له دائما قدرة على نسج المواقف التي يستخدم فيها الاستعراض لخدمة الموضوع وتحقيق الهدف من النص الدرامي.وأشارت إلى أنها شاركت في الجلسات الأولى لبروفات القراءة التي ضمت أساتذة كبار في عالم المسرح، خاصة وأن روح التفاؤل سادت تلك البروفات مع حالة من الود والتعاون بين كل عناصر العمل، لافتة إلى أنها بدأت بالفعل بالتعاون مع المخرج حسام الدين صلاح في إعداد أكثر من تابلوه استعراضي للمسرحية يشارك فيه عدد من أبطالها.المسرحية تأليف أيمن العوضي وبطولة مروى وعلاء مرسي وأحمد سلامة وبرلنتي فؤاد والماسة والفنانة الكبيرة منى السعيد والمطرب سمسم شهاب، إلى جانب عدد من الفنانين الآخرين سوف ينضمون لفريق العمل خلال يومين.