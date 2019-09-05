شريف منير ينشر صورة حفيدته في أول يوم دراسة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شارك الفنان المصري شريف منير جمهوره في صورة حفيدته لارا عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام».

الفنان المصري نشر صورة حفيدته أول يوم دراسة، وكتب معلقا: «لارا حفيدتي حبيبتي أول يوم دراسة سنه أولى .. حبيبة جدو شريف يا ناااااااس».

صورة حفيدة شريف منير حازت على إعجاب عدد كبير من جمهوره الذي تغزل فيها من خلال عدد كبير من التعليقات.

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زوجة شريف منير هي الفنانة المعتزلة لورا، لورا هي الزوجة الثانية للفنان لشريف، والذي كان لديه ولدين «أسما وفؤاد» من زوجته الأولى، بينما اعتزلت لورا التمثيل بعد أن قدمت أكثر من عمل فني كان أشهرها فيلم «البطل» مع الفنان أحمد زكي، عام 1998.

شريف منير وقع في حب لورا وتزوجها وأنجب منها «كاميليا وفريدة»، وقال إنها كانت تخدم زوجته الأولى والتي كانت تعاني من السرطان، مشيرا إلى أنه لم يفرض عليها الاعتزال، ولكنه طلب أن يكون المنزل في المرتبة الأولى.

أسما الابنة الكبرى لشريف منير متزوجة من الفنان محمود حجازي، وقدمت معه مؤخرا برنامج «أنا وبنتي»، والذي حقق نجاحا كبيرا.