مفاجأة سارة لمحبي أبطال مارفل.. عودة "أيرون مان"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعد أكثر من 5 شهور على طرح فيلم Avengers: Endgame "أفنجرز: نهاية اللعبة"، أعلنت ديزني عن عودة البطل الخارق "أيرون مان" إلى عالم مارفل السينمائي في مفاجأة سارة لم يتوقعها الجمهور الذي ودعه في آخر أجزاء سلسلة أفنجرز.

كان فيلم "أفنجرز: نهاية اللعبة" انتهى بتضحية أيرون مان بنفسه في سبيل قتل الشرير ثانوس، وإعادة نصف الكائنات الحية للحياة من جديد، وأثارت تضحيته حالة من الحزن بين محبي عالم مارفل السنيمائي بشكل عام، ومحبي الممثل روبرت داوني جونيور بشكل خاص.

حزن الجمهور كان دافعًا لشركة ديزني المالكة لعالم مارفل السينمائي، لإعادة شخصية أيرون مان من جديد، إذ أكدت مؤخرًا عن طرح مسلسل بعنوان Ironheart "قلب حديدي" على شبكة البث الإلكتروني "ديزني بلاس"، بمشاركة الممثل الأمريكي روبرت داوني جونيور.

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وحسب موقع "إنترناشونال بيزنس تايمز" الأمريكي، فإن مسلسل "قلب حديدي" يتناول قصة مراهقة عبقرية تدعى ريري ويليامز تستكمل مشوار البطل الخارق أيرون مان في عالم القصص المصورة إثر دخول أيرون مان في غيبوبة، على أن يقوم روبرت داوني جونيور بدور رواي الأحداث، والمعلق الصوتي للشخصية.

فكرة إطلاق مسلسل عن "أيرون مان" كانت مطروحة منذ عام 2016، إلا أنها تعرضت لانتقاد كبير خلال تنفيذها بسبب تخلي ديزني عن وجود مراهقة سمراء البشرة أو حتى كتاب من ذوي البشرة السمراء، كما في القصص المصورة، لذلك يأمل الجمهور أن يتم حل الخلافات قريبًا.

