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Sep 05, 2019
قد يعتقد البعض ان موسم الحفلات والجولات الغنائية للنجوم قد شارف على نهايته، الا ان العديد من الفنانين لا يزال هذا الموسم بالنسبة لهم في بدايته، ولا زالت تنتظرهم جولات وحفلات غنائية متعددة.
من بين هؤلاء، يبرز الفنان الشامل مروان خوري، الذي يستعد للقيام بجولة غنائية واحياء العديد من الحفلات في الولايات المتحدة الاميركية، كما انه ولأول مرة سيلتقي جمهوره في لوس انجلوس.
وفي التفاصيل، نشر خوري على حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي جدولاً بالمواعيد المقررة لحفلاته في ولايات مختلفة ومتعددة من اميركا، اذ سيفتتح جولته تلك بتاريخ ٢٧ ايلول الحالي، وتستمر على ٥ ايام، هي ٢٨ و٢٩ ايلول، و٣ و٤ و٧ تشرين الاول.
وعند الاعلان عن مواعيد الحفلات، سارع محبو النجم مروان خوري لحجز بطاقاتهم كي يتسنى لهم لقاء نجمهم المفضل ومشاركته اجمل اللحظات.
ومن المتوقع ان تسيطر على الحفل اجواء مليئة بالاحساس والرومانسية والطرب، مع اغنيات متعددة بصوت الفنان المميز مروان خوري.
كانت هذه تفاصيل خبر لمحبي مروان خوري في أميركا.. استعدوا للقاء نجمكم في هذا التاريخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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