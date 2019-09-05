سارة الطباخ تتعاقد مع تامر عاشور وتتولى إدارة أعماله

أعلن الفنان تامر عاشور عن تعاقده مع شركة الإنتاج المملوكة لسارة الطباخ؛ من أجل إنتاج ألبوماته القادمة وإدارة أعماله.

ونشر تامر عاشور صورة تجمعه بسارة الطباخ، عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»، وعلق: «الحمد الله تم التعاقد مع شركة (إيرث برودكشن) للمنتجة سارة الطباخ؛ لتولي إنتاج ألبوماتي القادمة، وإدارة شئون أعمالي للسنين المقبلة».

ومن جانبها، عبرت سارة الطباخ عن سعادتها بانضمام تامر عاشور للشركة المملوكة لها، بنشر صورتهما عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»، معلقة: «أعلن بفخر التعاون مع تامر عاشور لإنتاج ألبوماته القادمة وإدارة الأعمال الكاملة».

يذكر أن سارة الطباخ قد تعاقدت مؤخرا مع الممثل الشاب حازم إيهاب، وذلك بعد أزمتها مع الفنان محمد الشرنوبي، الذي تولت إدارة أعماله وإنتاج ألبوم له، قبل أن تعلن عن خطبتها له قبل عدة أشهر.

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