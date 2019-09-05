بليك ليفلي وريان رينولدز يتبرعان للمساعدة في حماية حقوق الأطفال المهاجرين

بليك ليفلي وريان رينولدز يتبرعان بمبلغ ضخم للمساعدة في حماية حقوق الأطفال المهاجرين بليك ليفلي وريان رينولدز يتبرعان بمبلغ ضخم للمساعدة في حماية حقوق الأطفال المهاجرين, اليوم الخميس 5 سبتمبر 2019 12:32 مساءً

تبرع النجم الكندي ريان رينولدز والممثلة الأمريكية بليك ليفلي، الأربعاء الماضي، بـ 2 مليون دولار لكل من صندوق الدفاع القانوني والتعليم التابع لـ الجمعية الوطنية للنهوض بالملونين وإلى مركز الشباب لحقوق الأطفال المهاجرين، وفقا لما ذكره موقع "إنترتينمنت تونايت" الترفيهي.

ووفقًا لإعلان صادر عن مركز الشباب، سيتم استخدام هذا التبرع السخي لإنشاء صندوق Waymaker للأطفال المهاجرين، والذي يهدف إلى وزيادة الحماية لحقوق الأطفال المهاجرين المنفصلين عن عائلاتهم على الحدود وسط الترحيلات المتزايدة.

كما سيساعد هذا التبرع جهود المنظمة لتعزيز العدالة والمساواة العنصرية والاجتماعية في جميع أنحاء البلاد من خلال تحدي التشريعات غير الدستورية والتقاضي الدعوي.

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