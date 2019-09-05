تكريم "ملكة جمال العرب" فريال زياري في مصر

كُرمت الحسناء المغربية "فريال زياري"، ملكة جمال العرب، في مهرجان "Egy Fashion" الذي أقيم في مصر، إلى جانب عدد من النجوم العرب، وحظيت بشهادة تقدير من اللجنة المنظمة.

وأبدت "زياري" سعادتها واعتزازها بالتكريم، وقالت في تصريحات خاصة: "أنا سعيدة جدا لاختياري كواحدة من الأسماء المكرمة في مهرجان Egy Fashion، حيث شهد الحفل تكريم عدد من النجوم الكبار، أمثال وائل عبد العزيز، هشام المليكي، ونرمين ماهر".

وتابعت: "اعتبروني ملكة جمال العرب المثالية، ووجدوا أني استحقيت اللقب باعتباري مثقفة وجميلة، كما أن المغرب ومصر بلدان شقيقان ويحبان بعضهما كثيرا، لذا وجهوا لي دعوة لأتواجد إلى جانب نجوم كبار في الحفل".

وحول تنظيم المهرجان، أردفت ملكة جمال العرب: "المهرجان عالمي يقام كل عام، والدورة المقبلة في دبي، ورئيس المهرجان أحمد العزبي يسعى دائما لأن يبقى المهرجان في تحسن مستمر.. التنظيم كان رائعا جدا، وتواجدت الصحافة المصرية والعربية بشكل ملفت".

وأضافت: "المهرجان كان ناجحا لأبعد حد، قدمته الإعلامية اللبنانية رزان مغربي، وشهد تكريم عدة أسماء من السعودية والإمارات والبحرين، ومن جميع الدول العربية تقريبا".

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وحول المسؤولية التي يفرضها اللقب عليها، أوضحت النجمة المغربية: "اللقب يفرض علي مسؤولية كبيرة، ويجب علي كملكة جمال العرب أن أستعمل اللقب بأفضل صورة، في الجمال والثقافة وحتى الأدوار التي أختارها في التمثيل يجب أن تكون محترمة، ليس من الضروري أن تكون رئيسية، بل أدوار تتحدث عن موضوع حقيقي ومحترم".

من جهة أخرى، تستعد "زياري" لتصوير فيلم في إمارة أبوظبي في الشهر العاشر، وحول تفاصيله قالت: "أستعد حاليا لخوض تجربة في فيلم جديد، وسأصور مشاهدي في أبوظبي الشهر المقبل، وسأكون أحد أبطال الفيلم".

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