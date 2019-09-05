منافسات شرسة في "فينيسيا" السينمائي الدولي على جائزة "الأسد الذهبي"

يُسدل الستار مساء السبت المُقبل، على فعاليات الدورة 76 من مهرجان فينيسيا السينمائى الدولى، حيث تعلن الجوائز ويترقب عشاق السينما وصناعها الإعلان عن الفيلم الفائز بجائزة «الأسد الذهبي» وسط منافسة شديدة شهدتها هذه الدورة المليئة بالمفاجآت؛ لاسيما فيما يتعلق بمجموعة الأفلام التى فرضت نفسها بقوة كأبرز أفلام هذه الدورة وبالتالى الأقرب من الجوائز.

ومن أهم الأفلام المرشحة بقوة فيلم "الجوكر" بطولة روبرت دى نيرو وخواكين فينيكس ومن إخراج تود فيليبس وقد لاقى هذا العمل الفنى إشادات نقدية وجماهيرية كبيرة وكان المدهش حقا تصريح بطل العمل "بأن الفيلم أقرب لدراسة شاملة التفاصيل لشخصية شريرة حقيقية كانت فى البداية كوميدية قبل أن تتحول للإجرام وتبرع فيه وأنه كان يستمتع أثناء التصوير باكتشاف الأبعاد الجديدة لهذه الشخصية شديدة الثراء".

ومن الأفلام التى لفتت الأنظار بقوة أيضا براد بيت بقوة من خلال فيلم «Ad astra» حيث يسافر براد بيت لأبعد مكان فى الفضاء من أجل انقاذ الأرض من قوة غامضة.

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أما الممثلة سكارليت جوهانسون التى لفتت الأنظار بفيلمها "قصة زواج" فضلا عن أناقتها بالطبع على السجادة الحمراء فقد قالت"تعاطفت مع شخصية نيكول التى جسدتها فى الفيلم لأنها تعيش حياتها فى صراع بسبب ظروفها الأسرية الصعبة التى يعتبر عدم الاستقرار السمة الغالبة عليها وقد جعلتنى أشعر أننى محظوظة بحياتى المستقرة".

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أما المخرج رومان بولانسكى فقد كان محل «القيل والقال» فى المهرجان حيث اتهم بأن فيلمه ضابط وجاسوس «يحمل اسقاطا ذاتيا» حيث يدافع من خلاله عن نفسه ففيلمه يتحدث عن ضابط اتهم ظلما بتهمة مشينة وهى أنه جاسوس وكأن بولانسكى يقول «أنا أيضا كنت مظلوما فيما يتعلق باتهامى بالتحرش الجنسى».

ويعرض المهرجان فيلم «هرطقة البرتقال المحروق » فى حفل الختام.

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