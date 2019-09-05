هجوم حاد على ميس حمدان بسبب أغنية لمحمد حماقي

نشرت الفنانة ميس حمدان على حسابها الخاص في موقع "إنستغرام"، مقطع فيديو لها وهي تغني أغنية "وافتكرت" للفنان محمد حماقي. وعلقت على الفيديو بقولها: "مين يا جماعة بيحب حماقي والأغنية دي زيي"، لتتلقى تعليقات غير متوقعة، إذ شن متابعوها هجوماً عليها بعد سماعهم لأدائها في الأغنية، منهم من استاء من صوتها ومنهم من أكد لها أنها عليها أن تمثل فقط وتبتعد عن الغناء، ومنهم من قال: "كرهتينا في الأغنية!". قد يهمك ايضاً: ميس حمدان تغني باللهجة العراقية على "إنستغرام" ميس حمدان بإطلالة شتوية في أحدث جلسة تصوير لها

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