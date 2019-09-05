تعرف على فيلم افتتاح وختام مهرجانFestival du Cinéma Américain لعام 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيتم عرض فيلمين جديدين لاثنين من كبار المخرجين العالمين و ذلك في افتتاح واختتام مهرجان " Festival du Cinéma Américain " و المقرر إقامته من 6 سبتمبر الجاري و يستمر حتي 15 سبتمبر .
فمن المقرر ان يفتتح فعاليات المهرجان فيلم " A Rainy Day in New York " الذي قام بتأليفه و اخراجه وودي الين ، والفيلم شارك في بطولته عدد كبير من النجوم العالمي ومنهم تيموثي شالاميت وجود لو و آل فانينج و سيلينا جوميز وليف شريبير وشيري جونس و غيرهم .
بينما تم اختيار فيلم " Wasp Network " ليختتم فعاليات المهرجان ، والفيلم من تأليف و اخراج أوليفر أساياس ، ومن بطولة بينلوبي كروز و ادجار راميراز و جيزال شيب و غيرهم.
افتتاح و ختام المهرجان
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