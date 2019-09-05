شكرا لقرائتكم خبر عن صورة.. إياد نصار بملابس الخمسينات فى " حواديت الشانزليزيه " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل النجم إياد نصار تصوير مشاهده فى مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، فى ديكور عماد الدين بمدينة الإنتاج الإعلامى، ويظهر إياد فى صورة جديدة بملابس الخمسينات خلال أحداث العمل، حيث تدور أحداثه فى فترة الخمسينات ويتطرق للحياة الاجتماعية من خلال العديد من الحواديت المتشابكة والمتداخلة التى يتناولها العمل.

"حواديت الشانزليزيه" تأليف نهى سعيد وأيمن سليم، وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى إشراف عام لحسام شوقي، ومنتج فنى فتحى إسماعيل ومدير التصوير أحمد فتحى ومهندس الديكور تامر إسماعيل، واستايلست وتصميم ملابس ملك ذو الفقار، ويقوم ببطولته النجم إياد نصار، وداليا مصطفى، إنجى المقدم، مى سليم، إدوارد، سارة عادل، أمانى كمال، هاجر الشرنوبي، رباب ممتاز، محمد عبد الحافظ، منة جلال، خالد محروس، عزوز عادل، ندى عادل، وضيوف الشرف فريدة سيف النصر، حمدى الوزير، عايدة رياض، عارفة عبد الرسول، وليلى عز العرب.

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"حواديت الشانزليزيه" يعد ثانى إنتاجات شركة سينرجى للمسلسلات ذات الحلقات الطويلة، حيث أن مسلسل "بحر" للنجم ماجد المصرى" الذى يعرض حالياً على الحياة يعد العمل الأول للحلقات الطويلة، ويشارك فى بطولته دياب، وميرنا نور الدين، وحسنى شتا، وآخرون، إخراج أحمد صالح، وتأليف أحمد أبو زيد، وينتمى لنوعة مسلسلات الـ60 حلقة.