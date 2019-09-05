شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم عرض فيلم It Chapter Two فى الكويت..اعرف تفاصيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد اليوم الخميس انطلاق عرض فيلم It Chapter Two بدور العرض الكويتية، فيما تستقبله دور العرض اللبناني غدا الجمعة.

فيلم It Chapter Two من بطولة بيل سكارسجارد، فين وولفارد، جيسيكا شاستين، جيمس ماكافوي، بيل هادر، صوفيا ليليس، جاك ديلان جريزر، جيك ويرى، جايدين مارتيل، جاي ريان، خافيير بوتيت، جيمس رانسونى.

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ويدور الجزء الجديد من الفيلم بعد سبعة وعشرين عامًا من أول لقاء مع Pennywise المرعب، كبر أعضاء نادي Losers Club وانتقلوا بعيدا عن المدينة لترجعهم مكالمة هاتفية من جديد.

الفيلم من إخراج أندي موسكيتي، وتأليف جاري دوبرمان، جيسون فوكس، ومن رواية ستيفن كينج.