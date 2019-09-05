شكرا لقرائتكم خبر عن "جمالو"..ديانا حداد تطرح اليوم أحدث أغانيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المطربة ديانا حداد لطرح أحدث أغانيها باللهجة المصرية، والتى تحمل عنوان "جمالو"، من كلمات ملاك عادل، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عبد السلام، ومن المقرر أن يتم طرحها اليوم الخميس علي يوتيوب.

ديانا حداد طرحت مؤخرا أغنية أخرى بعنوان "أحبك وكذا" وتحمل الأغنية طابع مختلف ومناسباً لأجواء الصيف الحالية من ناحية الكلمة واللحن والتوزيع الموسيقي، حيث كررت تعاونها مع الملحن على صابر.

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وتأتي أغنية "أحبك وكذا" ضمن مجموعة أغنيات منفردة تطرحها ديانا حداد خلال الفترة الصيفية، حيث باتت جاهزة لطرحها خلال الفترة المقبلة من ناحية التسجيل والتنفيذ والتوزيع الموسيقى، إلى جانب أنها تعمل على تجهيز ألبومها الجديد.