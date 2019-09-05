خالد الصاوي: "لولا القضاء المصري لصارت خرابة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلن الفنان خالد الصاوي، عبر حسابه الرسمي بفيسبوك، عن حصوله على حقوقه من المنتج ممدوح شاهين.

وكتب: "كما وعدت حصلت بالقضاء على أصل حقي من منتج الصعلوك ودافنشي، وسأبدأ طلب التعويض عن أذى ٣ سنين ممن حرمني من ثمار شقايا وأنتج هو بها والمؤسسات رسمية وأهلية عالحياد".

وتابع: "والله لولا القضاء المصري لصارت خرابة".

يذكر أن خالد الصاوي رفع دعوى قضائية ضد المنتج ممدوح شاهين، لعدم حصوله على مستحقاته المادية من مسلسلي "الصعلوك"، و"هي ودافنشي".