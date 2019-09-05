ميرهان حسين تنشر صورًا جديدة من أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: خضعت الفنانة ميرهان حسين، لجلسة تصوير جديدة، ونشرت الصور عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام. وظهرت "ميرهان" في الصور بشعر "كيرلي"، وسط الأشجار، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها. يذكر أن ميرهان حسين، تستكمل حاليا تصوير مشاهد مسلسلها "قيد عائلي"، المقرر عرضه الشهر القادم، وهو من بطولة عزت العلايلي، بوسي، ميرفت أمين، صلاح عبدالله، ومن إخراج تامر حمزة.

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