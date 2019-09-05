شاهد: فنانة مصرية شهيرة تتوسل لإزالة فيديو الفاحشة.. وتكشف حقيقة رؤيتها للرسول ووعده لها بالزواج في...

أثار مقطع فيديو مسيئ تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، غضب الفنانة المصرية عبير الشرقاوي، نجلة المخرج جلال الشرقاوي، التي أكدت أنها تتعرض لعملية مطاردة بفيديو أوضحت أنه مفبرك.

وذكرت الفنانة عبير الشرقاوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج، حضرة المواطن، المذاع على قناة الحدث، تقديم الإعلامي سيد على، أن هذا الفيديو يحتوي على صورة مكتوب عليها أنها تقول أنها شاهدت الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقول لها “بطلي تنشري الفاحشة وسأتزوجك في الجنة”.

وأشارت إلى أنها لم تنشر أية فاحشة، أو أي شيء يسيء لها، وأكدت أنها لم تقول هذه الأشياء نهائيا، موضحة أنها حاولت التوصل لإدارة القناة المنشور عليها هذا الفيديو، وتأكدت أن هذه القناة موجودة خارج مصر.

وذكر موقع”روسيا اليوم “أن الفنانة عبير الشرقاوي استغاثت بمباحث الإنترنت للتحقيق في هذه القضية وإزالة هذا الفيديو المسيء لها.

وكانت الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي، طلبت مساعدة متابعيها لحذف أحد الفيديوهات من على موقع “يوتيوب”.

وقالت في منشور نشرته عبر صفحتها الشخصية بموقع “فيسبوك”: “أنا محتاجة مساعدة يوجد فيديو على يوتيوب بيقول كلام غير حقيقي عني والفيديو مزعج جدا و حاطط صوري وصور هندية على إنها أنا وكل الكلام اللي فيه غلط وللأسف منقول من أكتر من جهة”.