بالصور: هل تذكرون الفنانة منى جبر؟.. هكذا أصبح شكلها بعد سنوات من الاختفاء

ظهرت الفنانة منى جبر بعد سنوات من الاختفاء – بعدما اعتزلت التمثيل – بجانب زوجها المنتج هاني لاشين خلال حفل تكريمها في مهرجان همسة الدولي. وظهرت “جبر” الفنانة المصرية في إطلالة مختلفة تماماً عما عهدها الجمهور خاصة بعد ارتدائها الحجاب وتقدم بها السن، وهي التي اشتهرت بأعمالها خلال فترة السبعينيات والثمانينيات ، حتى اعتزلت في أوائل التسعينيات. يُذكر أنه من أهم أعمالها فيلم “الحفيد” و “أنياب” و “النداهة” ومسرحية “شاهد ماشافش حاجة” ومسلسل “لن أنساه أبداً”.

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