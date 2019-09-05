نجوى كرم تطرح كليب بعشق تفاصيلك

طرحت النجمة اللبنانية نجوى كرم، فيديو كليب جديد بعنوان "بعشق تفاصيلك"، وذلك عبر موقع العالمي اليويتوب. الأغنية، من كلمات أحمد ماضي ومن ألحان عادل العراقي وتوزيع موسيقي طوني سابا وماستر محمد المقهور، وإخراج وليد ناصيف. وماستر محمد المقهور، وإخراج وليد ناصيف. يذكر أن آخر أعمال نجوي كرم كليب "ملعون ابو العشق" والذي حقق نجاحا كبيرا.

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