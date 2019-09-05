محمد ثروت يبدا تصوير فيلم ريما

بدأ الفنان محمد ثروت تصوير دوره في أحداث الفيلم السينمائي الجديد "ريما"، وهي تجربة سينمائية بعيدة كل البعد عن الكوميديا.

وصرح الفنان محمد ثروت أنه منذ بدايته في مجال التمثيل داخل مسرح الإبداع في مسرحية "قهوة سادة" وحتى الآن يقوم بتجسيد الأدوار الكوميدية لإضحاك الجمهور، لكن عندما عرض

عليه فيلم "ريما" وجد قصته مختلفة ومطروحة بشكل جديد من خلال مجموعة من الشخصيات الدرامية مرتبطة جميع فروعها بالطفلة "ريما".

وأضاف ثروت: أنا أجسد شخصية تدعى "نجيب" وهو رجل أعمال جاد يتعرض لبعض المواقف التي تجعله يفقد ثباته

الانفعالي ويضحي بكل شيء من أجل الانتقام.

والفيلم بطولة محمد ثروت، مايا نصري، والطفلة ريم عبد القادر، هالة فاخر، إيهاب فهمي، فراس سعيد، مها نصار، علاء مرسي، أحمد إمام، آية سليم، منى جمال، ومن السعودية يوسف أحمد وعبد العزيز جميل، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجوم: صلاح عبد الله، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، ميدو عادل، والفيلم تأليف أحمد أنور وإخراج معتز حسام.