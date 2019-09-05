محمد شاهين يستعد لطرح أغنية بنت الشرق

يستعد المطرب الشاب محمد شاهين لطرح أغنية جديدة بعنوان "بنت الشرق"، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة. أغنية "بنت الشرق" هي إحدي أغنيات ألبومه الجديد "ده اللى جاى"، وهي من كلمات الشاعر الغنائي سامح فرج وألحان إسماعيل عبده وتوزيع موسيقي أحمد عادل. وتوزيع موسيقي أحمد عادل. يذكر أن آخر اعمال محمد شاهين أغنية "منك للدنيا" والتي حققت نصف مليون مشاهدة في أسبوع واحد من طرحها عبر موقع اليويتوب. Advertisements

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