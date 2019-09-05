فيديو.. ديانا حداد تطرح جمالو علي اليويتوب

طرحت النجمة اللبنانية ديانا حداد أغنية جديدة بطريقة الفيديو كليب بعنوان "جمالو"، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب.

الأغنية، من كلمات الشاعر الغنائي ملاك عادل، ومن ألحان مدين، وتوزيع موسيقي أحمد عبد السلام.

يذكر أن آخر أعمال ديانا حداد أغنية بعنوان "أحبك وكذا"، من كلمات فراس الحبيب، وألحان علي صابر، وتوزيع محب الراوي.