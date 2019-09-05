طرحت النجمة اللبنانية ديانا حداد أغنية جديدة بطريقة الفيديو كليب بعنوان "جمالو"، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب.
الأغنية، من كلمات الشاعر الغنائي ملاك عادل، ومن ألحان مدين، وتوزيع موسيقي أحمد عبد السلام.
يذكر أن آخر أعمال ديانا حداد أغنية بعنوان "أحبك وكذا"، من كلمات فراس الحبيب، وألحان علي صابر، وتوزيع محب الراوي.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. ديانا حداد تطرح جمالو علي اليويتوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.