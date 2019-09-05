شاهد.. عمرو دياب ينعي وفاة والد الشاعر الغنائي تامر حسين

حرص السوبر ستار عمرو دياب، علي تقديم واجب العزاء للشاعر الغنائي تامر حسين، في وفاة والده الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات

العالمي "تويتر".فكتب الهضبة عبر حسابه: "خالص عزائي لصديقي الشاعر تامر حسين لوفاة والده.. رحمه الله وادخله فسيح جناته والهم الأهل الصبر والسلوان".جدير بالذكر أن تامر حسين أعلن عبر حسابه بموقع "انستجرام" عن وفاة والده، حيث كتب :"والدى حسين سعد إبراهيم فى ذمة الله نسألكم الفاتحة والدعُاء له ولأمواتنا جميعاً بالرحمة والمغفرة وخدنا العزاء على المقابر وشكر الله سعيكم".