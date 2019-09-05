بعد تبديل صورتها براقصة عبير الشرقاوي تروي قصة عمرها 20 عاما

اعتزلت الفن منذ أكثر من 18 عاماً، هي أبنة الفنان والمخرج المسرحي جلال الشرقاوي من مواليد 1970، تلقت دراستها في قسم المسرح بالجامعة الأمريكية، دخلت المجال الفني اثناء دراستها، ورغم ذلك لم يعرفها الجيل الحالي بشكل كبير لقلة أعمالها، هي عبير الشرقاوي التي خرجت للإعلام من أيام قليلة تستغيث بالجمهور وبمباحث الإنترنت لحذف فيديو مخل تم فبركته بشكل يسئ لها.

وقالت عبير الشرقاوي التي تصدرت محركات البحث اليوم، خلال تصريحات إعلامية أن هناك قناة على اليوتيوب تعرض فيديو لرقاصة ومفبركة الصورة مدعية أنها أنا، كما أنها زعمت أني رأيت الرسول عليه السلام في منامي قبل اعتزالي الفن وطلب مني عدم نشر الفاحشة حتي يتزوج مني في الجنة معربة عن استيائها عما يتم بثه مؤكده أنه لا يوجد رؤية جعلتها تعتزل، مشددة أنها لم تنشر الفاحشة في حياتها قط حتى قبل اعتزالها ولا يوجد بحياتها شئ سئ تندم عليه.

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وتابعت أنها حاولت التواصل مع القناة ولكنها فشلت حيث أنها ثبث من الخارج، موضحة أنها تتواصل مع مباحث الإنترنت لفتح تحقيق في هذه القضية وإزالة هذا

الفيديو المسيء والمخل المفبرك لها، سرعة التدخل، خاصة وأن الفيديو تخطى نسبة مشاهدته حاجز الـ 2 مليون وهناك من صدق ما جاء بالفيديو ظنا أن تلك كانت حياتي قبل الاعتزال.

كما كانت استعانت بالجمهور مستغيثة بهم عبر منشور نشرته على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": "أنا محتاجة مساعدة يوجد فيديو على يوتيوب بيقول كلام غير حقيقي عني والفيديو مزعج جدا و حاطط صوري وصور هندية على إنها أنا وكل الكلام اللي فيه غلط وللأسف منقول من أكتر من جهة".

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وفتحت عبير الشرقاوي النار على محمد سعد حيث روت قصة عمرها 20 عام، وقت عرض مسرحية "قصة الحي الغربي"، إذ قالت إنها تعرضت لعملية نصب من الفنان محمد سعد، الذي شارك وقتها في المسرحية في دور بسيط، كما أنه تعدى عليها بالضرب ولا تزال تعاني من أثر ضربته حتى يومنا هذا.

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نبذة عن حياة عبير الشرقاوي

شاركت في أعمال فنية قليلة من ابرزها مسلسل "عمر بن عبد العزيز" و"هارون الرشيد" و"مش ألف ليلة وليلة"، وفيلم "حلق حوش" و مسرحية "عطية الإرهابية" بعد أن اعتزلت سهير البابلي واعتذرت عنها.

قررت العمل في مجال تقديم البرامج الدينية ولكن توقف إنتاج البرامج، اقنعها والدها المخرج جلال الشرقاوي بالعودة مرة أخرى للتمثيل فشاركت في عدد من الأعمال الدينية والإجتماعية مثل مسلسل أشرار وطيبين ثم عباد الرحمن والامام الشافعي.

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تزوجت الشرقاوي من الدكتور طارق المعداوي ثم اعتزالت الفن منذ حوالي 18 عاما وعقب ذلك أعلنت ارتدائها الحجاب، انجبت ابنها الوحيد "جلال"، الذي أصيب بمرض خطير.



واجهت مشاكل مع زوجها وانفصلوا واستمرت المشاكل مع طليقها حتى وصلت بإتهامها له بالقتل لعدم إعطائه الأدوية الخاصة به، واتهمها طليقها بالسب والقذف بعدما ظهرت في أحد البرنامج التليفزيونية وتحدثت عنه مما عرضها لعقوبة الحبس.

صرحت في وسائل الإعلام قريبًا أنها واجهت معاناة مع المحامين لأنهم كانوا يتلاعبوا بأوراق قضيتها ضد زوجها مما جعلها تكتب مذكرة القضية بنفسها، مؤكدة أن زوجها لم يرى ابنه البالغ من العمر 17 عاما، منذ عام 2010، مشيرة أنه يرسل له 1000 جنيهًا بالشهر في حين يعمل طبيب استشاري في وزارة الداخلية البحرينية، ويعيش في فيلا قيمة إيجارها 51 ألف جنيه في الشهر، بعد أن حصل على الجنسية البحرينية-على حسب تصريحاتها-.

ووصلت المشاكل بين عبير الشرقاوي وطليقها للمحاكم ولم يتم التصالح بينهم.