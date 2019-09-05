الليلة.. حفل أم كلثوم علي مسرح عرائس ساقية الصاوي

يقدم مسرح الساقية للعرائس، الليلة، الحفل لكوكب الشرق أم كلثوم، والذي يوافق الخميس الأول من كل شهر، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً، ويتبعها حفلًا أخر في الساعة

الثامنة مساءً.ومن المقرر أن يتضمن برنامج الحفل أثنان من أشهر أغاني أم كلثوم وهما "الأطلال" للشاعر الطبيب إبراهيم ناجي، وألحان رياض السنباطي، و "لسه فاكر" كلمات عبد الفتاح مصطفى، ومن ألحان رياض السنباطى.

جدير بالذكر أن ساقية عبدالمنعم الصاوي، تقدم حفلين متتاليين لكوكب الشرق أم كلثوم، شهريًا، منذ أكثر من عامين، وتلاقي تلك السهرة الفنية المتميزة إقبالًا جماهيريًا كبيرًا.