بالفيديو: سيارة بوغاتي تسجل سرعة غير مسبوقة في تاريخ صناعة السيارات

كتبت أسماء لمنور في الخميس 5 سبتمبر 2019 06:12 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

تمكنت سيارة “بوغاتي” بنسختها الأخيرة والمعدلة، “تشيرون”، من تحقيق سرعة غير مسبوقة في تاريخ صناعة السيارات، حيث تخطت الـ 489 كم/سا.

وتمكنت السيارة الخارقة من الوصول إلى تلك السرعة على حلبة اختبارية لشركة “فولكس فاغن” في ألمانيا، في حين تبنى برنامج “توب جير” الشهير تغطية الحدث بالكامل.

وتم تكليف الشركة الإيطالية، Dallara Automobili، بتصميم وإنشاء هيكل “تشيرون”، ومجموعتها الإيروديناميكية، في حين صنعت شركة “ميشلان” مجموعة إطارات خاصة، Pilot Cup 2، يمكنها الدوران 4،100 مرة في الدقيقة.

كما ذكر برنامج “توب جير” أن محرك السيارة قد استخدم لأول مرة في هذه التجربة التاريخية، حيث تبلغ سعته 8.0 لتر، وفيه 16 أسطوانة، W16، بينما أكد رئيس شركة “بوغاتي”، ستيفان وينكلمان، أنه لم تصل أي سيارة منافسة في العالم إلى هذه السرعة من قبل.

الجدير بالذكر أن الشركة الإيطالية العريقة لم تعلن بعد، فيما إذا كانت تنوي تصنيع هذه السيارة المعدلة وبيعها على نطاق واسع.

والسيارة تعتبر تعاون شركة بوغاتي مع شركة (دالارا) الخبيرة في هياكل السيارات ( الشاصي) ومع شركة تصنيع الإطارات الشهيرة ( ميشلان) بهدف صنع نسخة معدلة من السيارة الخارقة تستطيع كسر حاجز الـ300 ميل/س (482.8 كم/س) .

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وعملت الشركة على تطوير هذه السيارة المصنوعة خصيصًا لتحطيم رقم السرعة العالمي منذ ستة أشهر ، حيث تمت زيادة طول السيارة بمقدار 25 سم مقارنة بسيارة بوغاتي شيرون سبورت العادية ، كما تبدو السيارة شرسة أكثر بفضل التعديلات على الهيكل الخارجي وخاصة من الخلف .

وغياب الجناح الخلفي و المكابح الهوائية في الخلف ، حيث تمت إزالتها لإفساح المجال أمام تركيب قطعة ثابتة في الواجهة الخلفية وذلك لتخفيض مقاومة الهواء قدر الإمكان ، ومن التغييرات أيضًا نجد أن الشركة استخدمت نظام تحكم ليزر بارتفاع المركبة بحيث يتم تعديل ارتفاع المركبة أوتوماتيكيًا لتخفيض مقاومة الهواء أيضًا.

كما ان هنالك نظام العادم المعدل مع زوج من الأنابيب العمودية المزدوجة والتي شاهدناها الشهر الماضي على سيارة بوغاتي شنتو ديتشي ، وقرر المهندسون أن يغيروا مكان العادم ليخففوا من تأثير الانبعاثات على الديناميكية الهوائية وذلك بجعل العادم يقذف الانبعاثات بعيدًا عن تيار الهواء خلف السيارة .

وكما هو الحال في سيارة شنتوديتشي ، فقد حصلت السيارة على محرك W16 سعة 8 لتر مع أربعة شواحن توربينية يولد قوة 1578 حصان يتصل به نظام دفع كلي للعجلات و قير أوتوماتيكي ثنائي التعشيق من 7 سرعات من نوع (ريكاردو) .

بوجاتي هي شركة فرنسية لصنع السيارات وبعض قطع الطائرات، أنشئت عام 1909 أنشأها رجل إيطالي يسمى إيتور بوجاتي في مدينة مولشيم شمال فرنسا.

بوجاتي فايرون 1913, model T22, 3 seat vinet body عرضت في مهرجان هلا فبرير, الكويت, 2011

كانت شركة بوجاتي في الأصل شركة لصنع السيارات السريعة ولكنها فشلت في بداية الحرب العالمية الثانية كباقي الشركات في ذلك الوقت ووقعت الشركة في ضائقة مالية لذلك أصدرت اخر موديل لسياراتها عام 1950، واتجهت إلى صناعة الطائرات، واليوم هي مملوكة لصالح مجموعة فولكس فاجن وتصنع العديد من السيارات، مثل بوجاتي فيرون.