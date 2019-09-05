شاهدوا.. فجر السعيد تشكر تشكر الفنانة احلام التي لم تتركها لحظة

كتب امير فتحي في الخميس 5 سبتمبر 2019 05:54 مساءً - طمأنت الإعلامية فجر السعيد محبيها على صحتها مؤكدة تماثلها للشفاء، رغم صعوبة الحالة التي مرت بها وأدخلتها الغيبوبة، وشكرت أمير الكويت وملك السعودية وفنانة عربية وقفت معها.

وقالت في اتصال هاتفي مع برنامج “هنا الكويت” على قناة “سكوب”، إنها تحتاج نحو شهرين لتجتاز مرحلة إعادة التأهيل الصحي وتستعيد القدرة على السير والحركة بشكل طبيعي.

وتوجهت بالشكر إلى كل أهل الكويت وأميرها وولي عهده وكل من وقف معها في أزمتها.

وكانت الإعلامية الكويتية مي العيدان، كشفت عبر حسابها على “إنستغرام” آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامية فجر السعيد، مشيرة إلى أنها ستعاود الظهور على الشاشة قريبا.



وأضافت: “يا لله الحين رجعت الدنيا حلوة.. أخيرا رحلت الأيام الثقيلة”.

بعد تحسن حالتها الصحية وبكلمات مؤثرة نابعة من القلب، الإعلامية الكويتية القديرة تشكر الفنانة احلام على وقفتها معها طوال فترة المرض عبر مداخلة هاتفية لها من المستشفى في فرنسا

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يذكر أن فجر السعيد، قد دخلت غرفة العمليات في مستشفى خاص بالكويت، وأجرت عملية “تحويل مسار” لكن انعكاسات العملية أدت إلى تسمم حاد في الدم، ما أثر على الوظائف الحيوية وتم نقلها للعلاج في باريس.

تحدثت فجر السعيد، عن تفاصيل وتطوّرات حالتها الصحية، وقالت: “أوجه الشكر لصاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وكل أفراد الشعب الكويتي المتفقة والمختلفة معاهم بالرأي”.

وفجرت السعيد مفاجأة بكشفها عن سؤال الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان عليها ومتابعة حالتها، وقالت: “أتوجه بالشكر أيضا لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد المملكة العربية السعودية على السؤال والاهتمام من بداية أزمتي حتى اليوم لم يتوقف مكتبه عن السؤال عني بشكل يومي”.