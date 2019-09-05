بين المعلم والعميد.. كواليس الساعات الأخيرة قبل اختيار مدرب مصر الجديد

تنتظر الجماهير المصرية بفارغ الصبر خلال الساعات المقبلة الإعلان رسميا عن الجهاز الفني الجديد لمنتخب "الفراعنة"، والذي سيتولى المهمة خلال الفترة المقبلة خلفا للجهاز الفني المقال بقيادة المكسيكي خافيير أجيري.

تقرير.. حسام حسن يتحصن بإنجازاته الأفريقية لقيادة منتخب مصر



وكانت مهمة أجيري انتهت مع منتخب مصر عقب توديع بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 من الدور ثمن النهائي بعد الخسارة أمام جنوب أفريقيا بهدف دون رد، رغم إقامة البطولة على أرض مصر.

وعلمت "العين الرياضية" من مصادرها أن الأيام الأخيرة شهدت اتصالات مكثفة بين عمرو الجنايني رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، للاستقرار على الجهاز الفني الجديد للفراعنة.

وحسب المصادر، فقد شهدت الساعات الأخيرة منافسة شرسة بين الأسماء الخمسة المرشحة لمنصب المدير الفني، إلى جانب منافسة أخرى على باقي المناصب في الجهاز المعاون.

وأكدت المصادر أن المنافسة على منصب المدير الفني انحصرت في مرحلتها قبل الأخيرة بين حسن شحاتة المدير الفني التاريخي الأسبق لمنتخب مصر، وحسام البدري مدرب الأهلي المصري الأسبق، مع ارتفاع أسهم الأول بشدة، وهو الأمر الذي حظي بمباركة وزير الرياضة.

على الجانب الآخر، تمسك عمرو الجنايني بترشيح حسام حسن مدرب فريق سموحة المصري الحالي لقيادة "الفراعنة"، مطالبا بضرورة إعطائه الفرصة بعدما تم حرمانه منها عدة مرات خلال السنوات الأخيرة.

وأكدت المصادر لـ"العين الرياضية" أن النقاشات المكثفة بين صبحي والجنايني أسفرت في النهاية عن انحصار المنافسة بين "المعلم" شحاتة و"العميد" حسام، مع ارتفاع أسهم الأخير في ظل الاتجاه السائد خلال الفترة الأخيرة بمنح الفرصة للكوادر الشابة.

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اقتراحات وسيناريوهات

كان عمرو الجنايني أعلن منذ أيام قائمة ضمت 5 أسماء لاختيار المدير الفني الجديد للفراعنة من بينهم، وهم شحاتة والبدري وحسام حسن، إلى جانب أحمد حسام ميدو مدرب مصر المقاصة الحالي، وإيهاب جلال مدرب المصري البورسعيدي.

وبعد دراسة لجميع المرشحين ومناقشات مكثفة بين الجنايني وأعضاء اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري، تم استبعاد ميدو وجلال من منصب المدير الفني، وكذلك حسام حسن في البداية رغم تمسك رئيس اللجنة به، بسبب تحفظ باقي الأعضاء على إسناد المهمة له.

وبناء على ذلك أصبحت اختيارات الاتحاد محصورة بين حسن شحاتة وحسام البدري، وتم تجهيز أكثر من تصور لشكل الجهاز الفني بالكامل وإرسالها لوزير الرياضة من أجل النقاش حولها وحسم هوية الجهاز الجديد.

الجهاز المعاون

ترشيحات أعضاء اللجنة الخماسية للجهاز المعاون تراوحت أيضا بين عدة أسماء معينة في كل منصب، ففي منصب المدرب العام والمدربين المساعدين ضمت أبرز الترشيحات كلا من إيهاب جلال، وحمادة صدقي المدرب العام الأسبق للفريق، وعلي ماهر مدرب فريق إنبي، وعماد النحاس مدرب المقاولون العرب وطارق مصطفى وعبدالظاهر السقا وسيد معوض نجوم منتخب مصر السابقين، بجانب حسن مصطفى وتامر عبد الحميد نجمي الزمالك السابقين.

أما في منصب مدرب حراس المرمى فتضمنت الأسماء أيمن طاهر مدرب حراس الزمالك، وطارق سليمان مدرب حراس الأهلي السابق، بجانب عصام الحضري الحارس الأسطوري للفراعنة والذي قوبل ترشيحه ببعض التحفظات.

بينما يقترب منصب المدير الإداري من أحمد حسن، قائد الفراعنة الأسبق، والذي استقال مؤخرا من منصب المتحدث الرسمي بنادي بيراميدز، وينافسه على المنصب وائل جمعة نجم الأهلي السابق.

عودة العميد

مع دخول الترشيحات المرحلة النهائية، ظل الجنايني متمسكا بترشيحه لحسام حسن، وأجرى اتصالاته بوزير الرياضة محاولا إقناعه بضرورة إعطائه الفرصة والحكم عليه، وبالفعل اقتنع الوزير بشكل جزئي، ليعود العميد مجددا إلى الترشيحات وبقوة بجانب حسن شحاتة.

وجرت بالفعل بعض الاتصالات من جانب عمرو الجناينى بشحاتة وحسام حسن لحسم بعض الأمور، واشترط حسام وجود كل أعضاء جهازه المعاون الذي يعمل معه دائما، والمكون من شقيقه إبراهيم حسن كمدير للكرة، وطارق سليمان مدربا عاما، وحسن مصطفى مدربا مساعدا، وعماد المندوه مدربا للحراس.

بينما لن يخرج الجهاز المعاون للمعلم شحاتة من بين الأسماء التي رشحتها اللجنة الخماسية، حيث يقترب إيهاب جلال أو حمادة صدقي من منصب المدرب العام، بين سيتم اختيار اثنين من بين طارق مصطفى وعماد النحاس وسيد معوض وتامر عبدالحميد كمدربين مساعدين، بجانب اختيار مدرب للحراس من بين الحضري وأيمن طاهر وطارق سليمان.