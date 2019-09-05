"الشباب في الأعمال الدرامية".. ندوة إماراتية في "موسكو الدولي للكتاب"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استضاف جناح الشارقة في معرض موسكو للكتاب الـ32، كلًّا من الفنان والكاتب د.حبيب غلوم، والمسرحي الروسي أليكساندر شانتزيف، والسينمائي الروسي ديمتري دانيلف، في ندوة حوارية حملت عنوان "صورة الشاب المعاصر في الأعمال الدرامية والسينمائية".

وعقد المتحدثون خلال الجلسة التي أدارتها الكاتبة الإماراتية إيمان اليوسف، مقارنة بين التجربة الدرامية الإماراتية ونظيرتها الروسية، توقفوا خلالها عند حضور قضايا الشباب المعاصرة في الأعمال السينمائية والتلفزيونية، وحجم مشاركة الأجيال الجديدة من الممثلين والمخرجين في تقديم تجاربهم للمشاهدين، وتناول القضايا التي تشغلهم.

وأكد المشاركون في الندوة أن حضور الشباب في السينما الروسية ليس واضحاً وكبيراً، مشيرين إلى أن ذلك يعود إلى عدة أسباب أبرزها غياب التمويل الكافي لإنتاج أفلام سينمائية عالية الجودة، وصعوبة حصول الممثلين الشباب على فرص للمشاركة في الأعمال السينمائية والدرامية التلفزيونية، حيث يبدأون بالتمثيل في الشارع ويعملون بجهد للوصول إلى المسرح والسينما.

Advertisements





وعن التجربة السينمائية الإماراتية وحضور الشباب وقضاياهم فيها، قال د. حبيب غلوم: "إن الحراك السينمائي في دولة الإمارات العربية المتحدة رغم نموه يواجه تحديات عديدة فيما يتعلق بالشباب، منها تحوّل الأجيال الجديدة نحو مواقع التواصل الاجتماعي، والاعتماد على المنصات العالمية للمحتوى المرئي التي تغيب عنها قضاياهم الخاصة".

وتنظم إمارة الشارقة خلال فعاليات الاحتفاء بها ضيفاً مميزاً على الدورة الـ32 من معرض موسكو الدولي للكتاب، سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية والتراثية التي تفتح الباب أمام الجمهور الروسي للتعرف على الثقافة العربية والإماراتية، حيث تعقد تحت إشراف هيئة الشارقة للكتاب أكثر من 15 جلسة حوارية وشعرية بمشاركة أكثر من 15 كاتباً ومثقفاً، كما تنقل الإمارة مشاركات 10 دور نشر ومؤسسة ثقافية، وتعرض ترجمات 59 مؤلفاً لنخبة من الكتّاب الإماراتيين والعرب نقلت أعمالهم إلى اللغة الروسية.