جاسوسة "ساترداي فيكشن" تكشف كواليس الفيلم

كشفت الممثلة الصينية جونج لي كواليس بطلة فيلم "قصة السبت" (ساترداي فيكشن) كواليس العمل الذي عرض لأول مرة، الأربعاء، في مهرجان البندقية السينمائي.

وتجسد الممثلة دور نجمة سينمائية ومسرحية تعمل وفق أجندة خفية في الفيلم، وسط أجواء الجاسوسية والتاريخ بالأبيض والأسود، حيث تدور أحداث الفيلم في الفترة السابقة للهجوم على ميناء بيرل هاربر الأمريكي.

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وتؤدي جونج دور ممثلة تدعى جين يو تعود في الأسبوع الأول من ديسمبر/كانون الأول 1941 إلى شنغهاي المنشغلة بالحرب تحت ستار المشاركة في مسرحية حبيبها السابق "ساترداي فيكشن" على مسرح لياسيوم، ومن حولها يدور صراع مخابراتي بين الحلفاء ودول المحور أثناء الحرب العالمية الثانية، ويبدأ كثيرون في الاشتباه بدوافع الممثلة خاصة مع وقوع زوجها السابق في قبضة القوات اليابانية بالمدينة.

وقالت جونج، في مؤتمر صحفي: "لم يكن صنع هذا الفيلم سهلا على الإطلاق"، وأضافت "أعتقد أن هذا الفيلم شخصي للغاية بالنسبة لمخرجنا ويحمل الكثير من سماته لكنه كان يسمح لنا، نحن الممثلون، بحرية كبيرة، المخرج أعطانا مساحة حرية كبيرة للتعبير عن أنفسنا".

وقال المخرج لو يي: "تدور أحداث هذه القصة في وقت كان مليئا بالفوضى ومحفوفا بالمخاطر"، وأضاف "هناك خلفية كبيرة وتوقيت مهم، أسبوع واحد قبل حدث جلل لكن ما اهتممت به أكثر في هذا السياق هو كل فرد على حدة، أردت التركيز على مشكلاتهم في مواجهة مثل هذه الخلفية المثيرة للقلق".

ويتنافس "ساترداي فيكشن" ضمن 21 فيلما للفوز بجائزة الأسد الذهبي، التي ستعلن السبت.